Видео взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы: облако размером с полгорода
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута - столицы и крупнейшего город Ливана. Момент взрыва успели заснять очевидцы. К месту стягиваются экстренные службы. Об этом вечером во вторник, 4 августа, сообщило издание Al Alarabiya.
Момент взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы.
Сообщается, что взрывной волной во многих жилых домах Бейрута разрушены перекрытия, осыпались потолки, выбиты стекла и двери.
Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут небо над городом заволокло черным и белым густым дымом, похожим на гигантское облако. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Количество пострадавших пока что не известно, как и причины столь мощного взрыва. На месте происшествия в настоящее время работают спасатели экстренных служб и правоохранительных органов.
Местные средства массовой информации со ссылкой на свои источники сообщают, что в ливанском порту могло взорваться крупное нефтехранилище, склад пиротехники или был нанесен ракетный удар. Официальной информации по этому поводу нет.
Видео взрыва сняли очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU