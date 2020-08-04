2020-08-04T18:52:09+03:00
Общество

Разница налицо: физиогномист рассказала, какими чертами отличаются жители Москвы и Санкт-Петербурга

Оказывается, в столицах различается не только погода
Елена АКИМОВА
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Физиогномист назвала различия между жителями Москвы и Санкт-ПетербургаФизиогномист назвала различия между жителями Москвы и Санкт-ПетербургаФото: Евгения ГУСЕВА
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О разнице между двумя столицами говорят постоянно: в Москве суета, жизнь бьет ключом, а в Санкт-Петербурге ритм более размеренный. Различается и погода, и сами жители. Оказывается, визуально можно определить, кто из Белокаменной, а кто из Северной столицы.

Как это сделать? Рассказала психолог, физиогномист и гипнотерапевт Наталья Шинкаренко.

Эксперт отмечает, что разница проявляется во внешнем виде, в характере и поведении. Все потому, что среда обитания накладывает свой отпечаток.

Например, из-за неприветливого климата петербуржцы менее эмоциональны, реже улыбаются и проявляют другие эмоции. Зато у них меньше морщин вокруг глаз.

А у москвичей вид более «смелый», глаза распахнуты, взгляд прямой.

Пропорции рта тоже могут выдать принадлежность к тому или иному городу. Рот у москвичей больше, потому что аппетит повышен. А у жителей Санкт-Петербурга «меньше размер рта и меньше губа».

Размах плеч указывает на «наш напор, наше давление». У жителей Москвы обычно плечи шире, чем у жителей Петербурга.

- О чем это говорит? Житель Петербурга — более системный, спокойный и интроверт. Житель Москвы — более активный, более агрессивный и эмоциональный и больше способен отстаивать себя во внешнем социуме. Соответственно, он экстраверт, — рассказала эксперт в беседе с Пятым каналом.

Многие из нас считают себя коренными москвичами и на обидное слово «понаехавший» не откликаются. Предлагаем проверить, сойдете ли вы за коренного москвича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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