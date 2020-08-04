Эксперт назвал главную проблему монорельса

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:18:56+03:00

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Московский монорельс можно интегрировать в столичную транспортную систему. "Но в нынешнем виде он не является необходимым для города", - считает архитектор-строитель Илья Заливухин.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о возможном закрытии монорельса. Городские власти уже несколько лет говорят о необходимости реконструкции транспортной системы. С 2017 года монорельс из-за падения пассажиропотока работает в "экскурсионном" режиме. Сейчас составы прибывают раз в 30 минут.

"Любая транспортная система должна быть продумана как единая конструкция, - говорит Илья Заливухин. - Проблема московского монорельса в том, что он был сделан как одна линия. Стоит попробовать интегрировать его в городскую среду и синхронизировать с наземным транспортом".

По словам эксперта, прежде чем принимать решение о сносе монорельса, необходимо рассмотреть возможность его включения в развивающуюся транспортную систему города. Архитектор считает, что монорельс нужно сохранить.

"На такие вещи надо смотреть комплексно, и если мы увидим подобные планы и будет доказано, что они убыточны и нереализуемы, только тогда можно говорить о ликвидации", - уверен эксперт.