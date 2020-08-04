Московский монорельс нуждается в реконструкции

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:09:35+03:00

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Московский монорельс не нужен городу как транспорт, однако из него можно сделать интересный урбанистический проект. Такое заявление сделал доцент факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Иван Медведев.

Напомним, идеи о реконструкции столичного монорельса стали появляться в 2015 году. Сама линия работает с 2004 года. Причём последние несколько лет в "экскурсионном" режиме.

"В нынешнем виде монорельс не "завязан" ни в какую сеть и слишком дорог для бюджета, то есть, для наших с вами денег, - говорит Иван Медведев. - Так что как вид городского транспорта он бесперспективен".

Однако, по мнению эксперта, снос инфраструктуры монорельса был бы неправильным решением.

"Нужны идеи по его альтернативному использованию и включению в городскую среду, - считает доцент ВШЭ. - Пару лет назад одно архитектурное бюро уже предлагало переформатировать его в стилистике, похожей на манхэттенский парк Хай-Лайн в Нью-Йорке. Но это лишь один из вариантов".

Эксперт видит ещё один способ решения вопроса.

"Я думаю, правильно объявить открытый конкурс проектов среди урбанистов, где все профессионалы могли бы поучаствовать, - сказал Иван Медведев. - А затем организовать для москвичей общественное обсуждение победивших моделей развития монорельса".