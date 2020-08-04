4 Авг. 2020 2020-08-04T19:29:33+03:00

Взрыв в порту Бейрута: пострадали более ста человек. Фото: кадр из видео очевидцев

Мощный взрыв в порту Бейрута на корабле с пиротехникой произошел 4 августа

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Во вторник, 4 августа, случился мощный взрыв в порту Бейрута, столице Ливана. По предварительной информации количество пострадавших в результате происшествия уже перевалило за сотню человек. По информации ливанского министерства здравоохранения взорвался корабль с пиротехникой.

На опубликованных кадрах с места событий видно, что сначала взорвались находящиеся на судне фейерверки. Через пару секунд в небо поднялось огромное облако дыма, а затем произошел мощный взрыв: корабль и ближайшие к нему объекты взлетели на воздух.

Местные средства массовой информации сообщают, что пострадали более сотни человек, число жертв взрыва пока что не известно. На месте работают спасатели экстренных служб, им оказывают помощь солдаты ливанской армии.

Взрывная волна уничтожила множество зданий, разрушила перекрытия, окна и потолки жилых домов. От строение, которое находилось рядом с судном, остались руины. Очевидцы сообщают, что грохот от взрыва был слышен в 20 километрах от морского порта.

Мощные взрывы в Бейрутском порту: прямая онлайн-трансляция.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить. (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU