За четыре дня более 300 жителей Амурской области бесплатно узнали свой ВИЧ-статус

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:38:33+03:00

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Напомним: 26 июня две команды экспедиции Минздрава России одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции. Мобильные пункты тестирования (МПТ) – белые ГАЗели с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в этом году проедут около 200 городов в 45 регионах России.

С 1 по 4 августа МПТ останавливались в 5 городах Приамурья: Свободном, Зее, Белогорске, Благовещенске, Тынде. Каждый желающий буквально за 15 минут бесплатно, анонимно и безболезненно мог узнать свой ВИЧ-статус. Пока тестируемые ждали результат, консультанты рассказывали о путях передачи ВИЧ-инфекции, как можно и как нельзя заразиться ВИЧ, о правилах профилактики, обсуждали личные риски.

4 августа в Благовещенске состоялось закрытие акции в Амурской области.

- Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая проходит по всей России, беспрецедентна, - отметила заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько. - Для Благовещенска она важна тем, что является составной частью большой муниципальной программы по сохранению общественного здоровья жителей города. Благовещенцы привыкли брать на себя ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких, поэтому опыт и знания, полученные в рамках акции, безусловно будут полезны. Надеемся, что этот социально значимый проект будет продолжен и не раз еще жители Приамурья смогут принять участие во Всероссийской акции по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Фото: Минздрав России.

ВАЖНО

Через бытовые предметы заразиться ВИЧ невозможно

* Невозможно заразиться ВИЧ при использовании ванны, душа, туалета: кожа человека является естественным барьером.

* Посещение сауны или бассейна тоже не несет угрозы: ВИЧ очень нестоек во внешней среде и быстро разрушается в ней.

* В быту, на работе, учебе, при занятиях спортом ВИЧ не опасен.

Фото: Минздрав России.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Впереди Якутия и Забайкальский край

С 4 по 8 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 3 городах Республики Саха (Якутия): Нерюнгри, Алдане, Якутске.

А с 6 по 12 августа мобильные пункты будут ждать желающих узнать свой ВИЧ-статус в Забайкальском крае: Могоче, Краснокаменске, Борзе, Агинском, Чите.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru

Очень важно, что акция проходит с соблюдением всех мер безопасности, которые рекомендовал Роспотребнадзор для профилактики коронавируса: консультанты используют средства индивидуальной защиты, а также проводят дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.