Здание посольства РФ в Ливане получило повреждения из-за взрыва в порту Бейрута

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:13:47+03:00

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Фасад здания российского посольства в Ливане получил повреждения в результате взрыва в районе порта Бейрута. Об этом вечером во вторник, 4 августа, сообщил представитель дипломатической миссии.

- Фасад посольства Российской Федерации получил небольшие повреждения, среди его сотрудников пострадавших нет, - сообщили в посольстве.

Губернатор Бейрута заявил, что от взрыва пострадала половина крупнейшего города страны. Множество ближайших строений ливанской столицы прекратились в руины, вокруг эпицентра вообще не осталось целых построек. Взрывная волна выбила окна и двери домов, разрушила потолки, стены и перекрытия зданий. Грохот от мощного взрыва было слышно за двадцать километров и места происшествия.

По данным ливанских властей, взорвалась не пиротехника, а другие взрывчатые вещества, которые находились в порту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794389" frameborder="0"></iframe> Видео взрыва в Бейруте с высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU