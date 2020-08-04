ФАС сообщила о нарушениях из-за продажи авиакомпаниями билетов на закрытые направления

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:52:52+03:00

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В России продаются авиабилеты в закрытые страны. Об этом в своем письме Минтрансу сообщила Федеральная антимонопольная служба РФ. В сообщении сказано, что подобные действия авиакомпаний повышают финансовые риск для многих граждан, потому как до сих пор не ясно, когда возобновятся полеты по закрытым направлениям.

В ФАС поступило множество жалоб о продаже таких билетов от россиян. В ведомстве отмечают, что рейсы могут быть в последствии отменены, а вместо денег пассажиры получат ваучер на услуги компании.

"Ведомство обращает внимание, что подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний. Соответствующее письмо направлено сегодня в Минтранс России", - сказано в сообщении.

Но, юридически Минтранс и ФАС запретить продажу авиабилетов в закрытые страны не могут.

"Факт возможного мошенничества может быть доказан только теми ведомствами, в компетенцию которых входят такие полномочия", - сказал источник агентства РИА Новости.

Ранее Минтранс заявил, что пассажиры смогут вернуть деньги за авиабилеты, купленные до пандемии коронавируса, и дата вылета которых совпала с карантином. Деньги за билет будут возвращены, даже если билет был невозвратный. Правила действуют на билеты внутренних и международных рейсов, купленных с 18 марта по 1 мая. Компании будут предлагать обменять ваучеры на другой рейс или расплатиться им за свои услуги. Но если пассажир захочет вернуть деньги, то ему придется ждать три года. При этом отмечается, что пассажиры получат проценты за реализацию своих средств. Исключение составят инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны и многодетные семьи. Им вернут деньги в срок до 10 дней с момента обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU