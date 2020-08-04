4 Авг. 2020 2020-08-04T19:48:02+03:00

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Высокой в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во вторник, 4 августа, произошел пожар в жилом многоэтажном доме на улице Высокой в российской столице. В результате возгорания погибло два человека, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС России.

- Сообщение о пожаре в квартире дома номер 15 по улице Высокой поступило примерно в 17:59 по столичному времени. Пожар случился из-за возгорания вещей и мебели в одной из квартир на первом этаже, - сообщили ТАСС в ведомстве.

По информации главка, площадь возгорания составила примерно 15 квадратных метров. В экстренных службах уточнили, что оба погибших в результате трагедии человека – взрослые. Из здания также были эвакуированы десять человек. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания в Москве.

Напомним, что сегодня также случился пожар в ангаре в Гарднеровском переулке в центре Москвы, огонь перекинулся на примыкающее здание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794377" frameborder="0"></iframe> Пожар в жилом доме на улице Высокой в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU