Два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Высокой в Москве
Во вторник, 4 августа, произошел пожар в жилом многоэтажном доме на улице Высокой в российской столице. В результате возгорания погибло два человека, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС России.
- Сообщение о пожаре в квартире дома номер 15 по улице Высокой поступило примерно в 17:59 по столичному времени. Пожар случился из-за возгорания вещей и мебели в одной из квартир на первом этаже, - сообщили ТАСС в ведомстве.
По информации главка, площадь возгорания составила примерно 15 квадратных метров. В экстренных службах уточнили, что оба погибших в результате трагедии человека – взрослые. Из здания также были эвакуированы десять человек. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания в Москве.
Напомним, что сегодня также случился пожар в ангаре в Гарднеровском переулке в центре Москвы, огонь перекинулся на примыкающее здание.
Пожар в жилом доме на улице Высокой в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU