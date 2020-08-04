Фото взрыва в порту Бейрута появились в сети
Мощный взрыв случился во вторник, 4 августа, в морском порту ливанской столицы Бейрут: корабль с пиротехникой взлетел на воздух, взрыв накрыл ближайшие здания. На опубликованных очевидцам фото взрыва в порту Бейрута и последствий инцидента видно огромный столп красного дыма и ближайшие здания, за несколько минут превратившиеся в руины.
Множество зданий было разрушено, в домах обрушились потолки и перекрытия, от взрывной волны разбились окна.Фото: REUTERS
По предварительной информации, в результате взрыва судна с фейерверками пострадали более сотни человек. Множество зданий было разрушено, в домах обрушились потолки и перекрытия, от взрывной волны разбились окна, пострадали также транспортные средства.
Под завалами строений могут быть люди. Местные средства массовой информации сообщают о нескольких жертвах трагедии, но официальной информации все еще нет.
На месте происшествия в настоящее время работаю спасатели экстренных службФото: REUTERS
На месте происшествия в настоящее время работаю спасатели экстренных служб и военнослужащие ливанской армии.
На опубликованных очевидцам фото взрыва в порту Бейрута и последствий инцидента видно ближайшие здания, за несколько минут превратившиеся в руины.Фото: REUTERS
Предположительно, причиной взрыва могло стать возгорание на складе. Огромное белое здание, которое снесло вторым взрывом - портовое зернохранилище.
Пожар после взрыва в Бейруте.
ИСТОЧНИК KP.RU