Фото взрыва в порту Бейрута появились в сети

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:47:52+03:00

В результате происшествия пострадали более ста человек, "КП" публикует фото взрыва в порту Бейрута

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Мощный взрыв случился во вторник, 4 августа, в морском порту ливанской столицы Бейрут: корабль с пиротехникой взлетел на воздух, взрыв накрыл ближайшие здания. На опубликованных очевидцам фото взрыва в порту Бейрута и последствий инцидента видно огромный столп красного дыма и ближайшие здания, за несколько минут превратившиеся в руины.

Множество зданий было разрушено, в домах обрушились потолки и перекрытия, от взрывной волны разбились окна.Фото: REUTERS

По предварительной информации, в результате взрыва судна с фейерверками пострадали более сотни человек. Множество зданий было разрушено, в домах обрушились потолки и перекрытия, от взрывной волны разбились окна, пострадали также транспортные средства.

Под завалами строений могут быть люди. Местные средства массовой информации сообщают о нескольких жертвах трагедии, но официальной информации все еще нет.

На месте происшествия в настоящее время работаю спасатели экстренных службФото: REUTERS

На месте происшествия в настоящее время работаю спасатели экстренных служб и военнослужащие ливанской армии.

На опубликованных очевидцам фото взрыва в порту Бейрута и последствий инцидента видно ближайшие здания, за несколько минут превратившиеся в руины.Фото: REUTERS

Предположительно, причиной взрыва могло стать возгорание на складе. Огромное белое здание, которое снесло вторым взрывом - портовое зернохранилище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794399" frameborder="0"></iframe> Пожар после взрыва в Бейруте.

ИСТОЧНИК KP.RU