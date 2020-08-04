При взрыве в порту Бейрута пострадала сотрудница российского посольства

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:54:01+03:00

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Зданию посольства РФ в Ливане в результате мощного взрыва в районе морского порта Бейрута был нанесен материальный урон. Одна из сотрудниц российского посольства в Ливане пострадала в результате мощного взрыва и его страшных последствий. Взрывная волна вынесла окна и двери фасада здания дипмиссии России, сообщил ТАСС советник диппредставительства Вячеслав Максудов.

- Взрывной волной вынесло двери и выбило стекла на фасадной части здания. Одна сотрудница посольства пострадала, ей оказывается медицинская помощь, - рассказала он. Жизни россиянки ничто не угрожает.

Ранее ливанские СМИ сообщили о двух мощных взрывах в самом крупном городе государства. Ливанский Красный крест сообщил о тысячах пострадавших и сотнях жертв трагедии. Власти государства уже объявили национальный траур.

Как сообщал сайт kp.ru, первоначально причиной происшествия считали взрыв пиротехники на одном из водных судов, однако власти Ливана уже опровергли эту информацию - в порту взорвал нитрат натрия, хранившийся там долгое время.

Огромный взрыв сотряс столицу Ливана.

ИСТОЧНИК KP.RU