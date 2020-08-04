4 Авг. 2020 2020-08-04T20:51:55+03:00

В Ливане объявили траур в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте Фото: REUTERS

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Премьер-министр Ливана объявил среду днем траура в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте. Об этом сообщает AFP.

По сообщению местных властей, сотни раненых доставлены в больницы после взрыва в морском порту, но ещё больше раненых остались заперты в своих домах. Погибли несколько десятков человек.

По данным ливанского Красного креста, в результате взрыва были ранены более тысячи человек и разрушена половина города. Пострадало и российское посольство в Ливане: взрывная волна выбила окна и двери здания, а также повредила его фасад. Незначительно пострадала одна из сотрудниц дипломатического представительства - врачи уже оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Как писал сайт kp.ru, в Бейруте взорвались опасные вещества, которые были конфискованы более года назад и все это время хранились на одной из складов в порту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794401" frameborder="0"></iframe> Последствия от взрыва в Ливане.

ИСТОЧНИК KP.RU