В Ливане объявили траур в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте
Премьер-министр Ливана объявил среду днем траура в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте. Об этом сообщает AFP.
По сообщению местных властей, сотни раненых доставлены в больницы после взрыва в морском порту, но ещё больше раненых остались заперты в своих домах. Погибли несколько десятков человек.
По данным ливанского Красного креста, в результате взрыва были ранены более тысячи человек и разрушена половина города. Пострадало и российское посольство в Ливане: взрывная волна выбила окна и двери здания, а также повредила его фасад. Незначительно пострадала одна из сотрудниц дипломатического представительства - врачи уже оказали ей необходимую медицинскую помощь.
Как писал сайт kp.ru, в Бейруте взорвались опасные вещества, которые были конфискованы более года назад и все это время хранились на одной из складов в порту.
Последствия от взрыва в Ливане.
ИСТОЧНИК KP.RU