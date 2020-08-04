2020-08-04T20:51:55+03:00
В мире

В Ливане объявили траур в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте

Траурные мероприятия состоятся в среду
Ксения АНУФРИЕВА
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В Ливане объявили траур в связи с жертвами мощного взрыва в БейрутеВ Ливане объявили траур в связи с жертвами мощного взрыва в БейрутеФото: REUTERS
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Премьер-министр Ливана объявил среду днем траура в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте. Об этом сообщает AFP.

По сообщению местных властей, сотни раненых доставлены в больницы после взрыва в морском порту, но ещё больше раненых остались заперты в своих домах. Погибли несколько десятков человек.

По данным ливанского Красного креста, в результате взрыва были ранены более тысячи человек и разрушена половина города. Пострадало и российское посольство в Ливане: взрывная волна выбила окна и двери здания, а также повредила его фасад. Незначительно пострадала одна из сотрудниц дипломатического представительства - врачи уже оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Как писал сайт kp.ru, в Бейруте взорвались опасные вещества, которые были конфискованы более года назад и все это время хранились на одной из складов в порту.

Последствия от взрыва в Ливане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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