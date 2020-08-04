4 Авг. 2020 2020-08-04T20:48:36+03:00

Взрыв в Бейруте было слышно даже на Кипре Фото: REUTERS

Звук мощного взрыва в ливанском порту услышали в 250 километрах от эпицентра

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Звук мощного взрыва в ливанском морском порту Бейрут было слышно даже на Кипре: жители столицы острова Никосии рассказали журналистам местных телевизионных каналов, что испугались громкого хлопка.

- Взрыв мы услышали даже на Кипре. Он взывал больше беспокойство, - цитирует слова местных жителей канала Sigma.

Расстояние между Никосией и Бейрутом, к слову, составляет примерно 250 километров.

Напомним, что сильный взрыв в порту прогремел во вторник вечером, небо над морским портом закрыло огромное облако красного дыма. Взрыв разрушил множество зданий, под обвалами до сих пор остается множество людей. Количество пострадавших в результате трагедии составляет более тысячи, по данным ливанского Красного креста.

Мощные взрывы в Бейрутском порту.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить. (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU