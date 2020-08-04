Самолет Санкт-Петербург – Красноярск возвращается в аэропорт из-за трещины в стекле

4 Авг. 2020 2020-08-04T21:33:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажирский рейс из Санкт-Петербурга в Красноярск был вынужден вернуться в аэропорт Пулково из-за трещины в стекле. Об этом во вторник, 4 августа, ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

- Пассажирский самолет Санкт-Петербург - Красноярск вернулся в аэропорт, из которого вылетел, из-за трещины в стекле. На его борту находятся 114 человек, включая шесть членов экипажа, - сказал собеседник агентства.

Судно провело в воздухе не более часа, после чего развернулось над Ленинградской областью, сделало несколько кругов для выработки топлива и сейчас снижается для посадки. Причины, по которым в стекле самолета возникла трещина, не уточняются.

Накануне самолет российской авиакомпании, зафрахтованный миссией ООН, совершил жесткую посадку в Мали. При посадке в городе Гао российский самолет ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт.

ИСТОЧНИК KP.RU