Мощность взрыва в Бейруте эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5

4 Авг. 2020 2020-08-04T22:30:26+03:00

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Мощность взрыва в порту Бейрута была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5. Об этом рассказала сейсмологи Иордании.

Взрыв в ливанской столице сегодня, 4 августа, повредил и разрушил половину зданий города. Взрывная волна выбила окна и двери строений, обвалила перегородки и потолки, под руинами могут находиться люди. Повредилось здание российского посольства в Ливане, в результате пострадала одна из сотрудниц дипломатического представительства, но ее здоровью ничто не угрожает.

Звук от взрыва было слышно за 250 километров от его эпицентра на Кипре.

По сообщению министерства здравоохранения страны число жертв трагедии в настоящее время насчитывает 30 человек, пострадали более трех тысяч. Официальные власти сообщили, что на территории морского порта взорвалось хранилище конфискованных химических веществ. Генеральный директор Службы общей безопасности, генерал-майор Аббас Ибрагим сообщил, что в хранилище была помещена большая партия контрабандного нитрата натрия

Храбрый отец спасает своего ребенка во время взрыва в Бейруте.

ИСТОЧНИК KP.RU