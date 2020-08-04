Посольство РФ в Бейруте выясняет судьбу россиян после взрыва

4 Авг. 2020 2020-08-04T23:07:08+03:00

Сведений о жертвах среди российских граждан пока что нет

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Жертвами мощного взрыва в ливанской столице Бейруте уже достигло 50 человек, несколько тысяч человек пострадали. В эфире Радио «Комсомольская правда» пресс-атташе российского посольства в Бейруте Дмитрий Лебедев сообщил, что в настоящее время все силы дипломатического представительства брошены на то, чтобы выяснить судьбу россиян после этой страшной трагедии.

- В настоящее время нет сведений о жертвах взрыва в Бейруте среди граждан России. Однако происшествие не обошло нас стороной: фасадная часть здания жилого комплекса посольства в Ливане повреждена, ранение получила одна из наших сотрудниц, - рассказал Дмитрий Лебедев.

Пресс-атташе отметил, что сотруднице посольства России уже оказали необходимую медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Момент взрыва в порту Бейрута сняли из машины.Взрывной волной у машины выбило все стекла

Ранее президент России Владимир Путин направил главе Ливана Мишелю Ауну соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями после взрыва в порту Бейрута.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794424" frameborder="0"></iframe> Полностью разрушена улица после взрыва в Бейруте.

ИСТОЧНИК KP.RU