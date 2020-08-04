Замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказал, как ведомство отрабатывает ДТП «по горячим следам»

4 Авг. 2020 2020-08-04T23:57:41+03:00

Игорь Королев в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в Московской области сотрудники министерства не ждут, пока образуются очаги аварий, а работают над предотвращением их появления

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Несколько лет назад Мосавтодор начал активно сотрудничать с Госавтоинспекцией. На базе организации были сформированы мобильные бригады, группы быстрого реагирования. Они оперативно получают информацию о новых ДТП от инспекторов и направляют на место своего представителя. О том, как обрабатывают аварии по «горячим следам», в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.Он подчеркнул, что у каждого выездного представителя Мосавтодора при себе есть мобильное приложение, в котором фиксируются все необходимые детали ДТП: координаты, фотографии, данные о ТС, информация об их расположении.

«Параллельно с Госавтоинспекцией мы начинаем свою работу по формированию некой базы для дальнейшего анализа», - сказал Игорь Королев в беседе с ведущими программа «Россия в движении» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

По его словам, еще несколько лет назад Московская область была «аутсайдером» по показателю смертности на дорогах, но совместно с Госавтоинспекцией был определен порядок работы, который дает максимально положительный эффект. Постепенно регион поднимается в рейтинге наиболее безопасных и сейчас занимает уже 21 место. Во многом этого удалось достичь благодаря реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мы не ждем, пока образуется очаг аварийности. Два ДТП в одном месте - уже «аларм» (сигнал тревоги/опасно - прим. ред.)», - заявил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794432" frameborder="0"></iframe> В Московской области сотрудники министерства не ждут, пока образуются очаги аварий, а работают над предотвращением их появления.

ИСТОЧНИК KP.RU