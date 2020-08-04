2020-08-04T23:58:05+03:00
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Названы причины образования очагов аварийности на дорогах

Замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев в эфире радио «Комсомольская правда» также рассказал, какие меры принимаются для снижения смертности в ДТП на дорогах Подмосковья
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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При строительстве новых дорог учитываются все возможные факторы, поэтому в 90% случаев в их пределах не образовываются очаги аварийности. Исключение - наличие пересечений с уже существующей дорожной сетью. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

По его словам, наиболее частыми причинами появления очагов аварийности являются, как ни странно, ремонт дорог, когда из-за хорошего дорожного покрытия увеличивается скоростной режим, и изменение транспортных потоков в связи появлением новой инфраструктуры (жильё, предприятия и пр.). Кроме того, исходных данных об уже существующих дорогах при строительстве новых не всегда достаточно. Места их пересечения становятся слабыми звеньями, и невозможно предугадать, как изменятся транспортные потоки.

В случае выявления таких опасных участков принимаются меры по предотвращению ДТП, проводятся необходимые мероприятия в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: устанавливаются комплексы видеофиксации, меняются дорожные знаки и режим работы светофоров.

При строительстве новых дорог в 90% случаев в их пределах не образовываются очаги аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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