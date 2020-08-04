Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности

4 Авг. 2020 2020-08-04T23:47:14+03:00

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По итогам 2019 года в Воронежской области было выявлено 89 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В пределах только этих участков зарегистрировано 398 ДТП - это каждая девятая авария из всех тех, что произошли на территории региона. По словам Евгения Шаталова, чаще всего виноваты сами водители. Это или выезд на полосу встречного движения, или непреднамеренное создание аварийной ситуации.

Полковник полиции также привел яркий пример ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в Воронежской области. «Мы стремимся к такой оперативности по устранению очагов аварийности, как в Московской области - всего за неделю. Есть яркие примеры. Например, в прошлом году на подъезде к городу была реконструирована дорога, расширены полосы - с 4 до 6. Был нерегулируемый пешеходный переход, фиксировались наезды на пешеходов. Буквально в течение недели был установлен светофор и утвержден проект надземного пешеходного перехода», - рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов в беседе с ведущими программы «Россия в движении» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Он добавил, что в местах концентрации ДТП также устанавливаются предупреждающие об опасности знаки, проводится разделение встречных потоков, что влияет на обеспечение безопасности дорожного движения самым положительным образом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794435" frameborder="0"></iframe> Евгений Шаталов привел яркий пример устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU