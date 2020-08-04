Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой

4 Авг. 2020 2020-08-04T23:55:22+03:00

Эксперты начали изучать видео, снятые очевидцами и камерами наблюдения, чтобы установить версии взрыва в Бейруте

Изменить размер текста: A A

Специалисты начали изучать и озвучивать СМИ предварительные версии взрыва в Бейруте. Напомним, ЧП произошло вечером 4 августа. По последним данным, пострадали около 3000 человек, 70 умерло.

На видео, снятых с различных расстояний и с разных ракурсов видно, что над одним из участков порта сначала появился густой дым, после чего раздался первый взрыв. В языках пламени и клубах черного дыма несколько секунд были отчетливо видны всполохи, похожие на разрывы петард или фейерверков.

Власти Ливана уже сообщали, что на территории порта с высокой долей вероятности мог находиться контейнер с пиротехникой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794414" frameborder="0"></iframe> Половина города разрушено: последствия взрыва в Ливане.

Затем раздался другой взрыв огромной силы. Он спровоцировал мощную ударную волну, разрушившую все на своем пути, и дымовой выброс в небо, похожий на ядерный гриб белого цвета.

Видео с места взрыва около фейерверков.

МВД Ливана подтвердило, что на территории порта находилось хранилище химикатов, в котором более года хранился опасный груз – конфискованная партия натриевой селитры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794389" frameborder="0"></iframe> Видео взрыва в Бейруте с высоты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794401" frameborder="0"></iframe> Последствия от взрыва в Ливане.

ИСТОЧНИК KP.RU