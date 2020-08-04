Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Специалисты начали изучать и озвучивать СМИ предварительные версии взрыва в Бейруте. Напомним, ЧП произошло вечером 4 августа. По последним данным, пострадали около 3000 человек, 70 умерло.
На видео, снятых с различных расстояний и с разных ракурсов видно, что над одним из участков порта сначала появился густой дым, после чего раздался первый взрыв. В языках пламени и клубах черного дыма несколько секунд были отчетливо видны всполохи, похожие на разрывы петард или фейерверков.
Власти Ливана уже сообщали, что на территории порта с высокой долей вероятности мог находиться контейнер с пиротехникой.
Половина города разрушено: последствия взрыва в Ливане.
Затем раздался другой взрыв огромной силы. Он спровоцировал мощную ударную волну, разрушившую все на своем пути, и дымовой выброс в небо, похожий на ядерный гриб белого цвета.
Видео с места взрыва около фейерверков.
МВД Ливана подтвердило, что на территории порта находилось хранилище химикатов, в котором более года хранился опасный груз – конфискованная партия натриевой селитры.
Видео взрыва в Бейруте с высоты.
Последствия от взрыва в Ливане.
ИСТОЧНИК KP.RU