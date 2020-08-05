Экс-депутат Рады призвала русскоговорящих "паковать манатки"

5 Авг. 2020 2020-08-05T00:41:18+03:00

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Русскоязычному населению нужно "паковать манатки", убираться прочь из Украины, и чем скорее - тем лучше. Такое заявление сделала бывший депутат Верховной Рады, националистка Ирина Фарион.

По ее словам, все, кто в Украине говорит на русском языке, остались за гранью парадигмы страны. Об этом политик высказалась в эфире "4 канала".

- Их историческая родина - Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки - и туда уехали, - заявила Фарион.

Также экс-депутат назвала термин "русскоязычное население" бытовым штампом, а тех, кто способен себя к нему причислить, просто напросто представляют из себя не что иное, как "нытиков и маргиналов".

ИСТОЧНИК KP.RU