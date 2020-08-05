5 Авг. 2020 2020-08-05T01:00:15+03:00

ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых Фото: REUTERS

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Всемирная организация здравоохранения направляет медикаменты в Бейрут для лечения пострадавших в результате мощнейшего взрыва в местном порту.

Сообщается, что ВОЗ отправляет необходимые средства для оказания медицинской помощи 500 раненым, в том числе и 500 хирургических наборов 500 человек.

- Учитывая просьбу министра здравоохранения сразу после взрыва, организация отправляет травматологические наборы, содержащие медицинские принадлежности для экстренных нужд, достаточные для лечения 500 раненых, - сообщила РИА Новости представитель ВОЗ Инас Хамам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794368" frameborder="0"></iframe> Взрыв в порту Бейрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU