Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава
Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, ведь осень с каждым днем становится все ближе, kp.ru рассказал главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чулано.
По мнению эксперта, людям нужно обязательно делать прививки от гриппа, особенно когда организм начинает слабеть с наступлением холодов.
Прививочная кампания в этом году должна стартовать уже в начале сентября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Все о прививках от коронавируса: отвечаем на главные вопросы
Поможет ли вакцина при мутациях вируса и почему дети последние в очереди на вакцинацию (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU