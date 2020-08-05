Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава

5 Авг. 2020 2020-08-05T01:31:59+03:00

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Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, ведь осень с каждым днем становится все ближе, kp.ru рассказал главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чулано.

По мнению эксперта, людям нужно обязательно делать прививки от гриппа, особенно когда организм начинает слабеть с наступлением холодов.

Прививочная кампания в этом году должна стартовать уже в начале сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU