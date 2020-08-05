5 Авг. 2020 2020-08-05T02:46:51+03:00

Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, ведь осень с каждым днем становится все ближе, kp.ru рассказал главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чулано.

По мнению эксперта, людям нужно обязательно делать прививки от гриппа, особенно когда организм начинает слабеть с наступлением холодов.

Прививочная кампания в этом году должна стартовать уже в начале сентября. Опасений о том, что вакцинацию от гриппа может сорвать очередное обострение вспышки коронавируса пока не высказывается. Однако полностью исключить этого нельзя.

Напомним, что правительство тоже рекомендует гражданам сделать прививки от гриппа, симптомы которого так схоже с коронавиурсом.

Ранее сообщалось, что в некоторых случаях у пациентов с covid-19 в качестве симптомов были замечены специалистами высокая температура, потеря обоняния, плохое самочувствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU