Подробности взрыва в порту Бейрута: спецслужбы Ливана 5 месяцев назад забили тревогу из-за селитры

5 Авг. 2020 2020-08-05T03:05:15+03:00

Стали известны новые важные подробности взрыва в порту Бейрута Фото: REUTERS

Стали известны новые важные подробности взрыва в порту Бейрута

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Спецслужбы Ливана еще пять месяцев назад забили тревогу из-за 2,7 тонн селитры в порту Бейрута. Такую информацию удалось выяснить журналистам ливанского телеканала OTV.

Сообщается, что силовые структуры уже тогда предлагали продать взрывчатое вещество или создать особые условия хранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794426" frameborder="0"></iframe> Мощный взрыв прогремел в Бейруте в районе порта.На кадрах видно, как после взрыва, который был слышен по всему городу, над портовым районом поднимаются столбы дыма

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ИСТОЧНИК KP.RU