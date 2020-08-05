2020-08-05T03:16:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученый рассказал, будет ли работать прививка при мутациях коронавируса

Вирусолог раскрыл, есть ли в covid-19 стабильные фрагменты, чтобы "натренировать" иммунитет
Анна НИКОЛАЕВАЮлия КЕКОВА
Поделиться:
Ученый рассказал, будет ли работать прививка при мутациях коронавирусаУченый рассказал, будет ли работать прививка при мутациях коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Коронавирус, как говорят специалисты, часто и быстро мутирует. О том, как тогда будет работать прививка от него kp.ru рассказал один из разработчиков российской вакцины, замдиректора НИИ им. Гамалеи ученый-микробиолог Денис Логунов.

По его словам, снижение антител в крови со временем не означает, что иммунитет к "ковиду" обязательно пропадает. Через пару месяцев после подъема уровня антител к инфекции происходит его естественное падение. Однако, когда впоследствии вирус попадает в организм, его опознают иммунные клетки памяти, которые снова начинают вырабатывать те самые антитела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все о прививках от коронавируса: отвечаем на главные вопросы

Поможет ли вакцина при мутациях вируса и почему дети последние в очереди на вакцинацию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд в Москве проведет первое заседание по существу по делу Ефремова
Названы главные причины увольнения россиян с работы
Ученый рассказал, будет ли работать прививка при мутациях коронавируса
Подробности взрыва в порту Бейрута: спецслужбы Ливана 5 месяцев назад забили тревогу из-за селитры
Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых
Экс-депутат Рады призвала русскоговорящих "паковать манатки"
Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter
Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности
Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ