Ученый рассказал, будет ли работать прививка при мутациях коронавируса
Коронавирус, как говорят специалисты, часто и быстро мутирует. О том, как тогда будет работать прививка от него kp.ru рассказал один из разработчиков российской вакцины, замдиректора НИИ им. Гамалеи ученый-микробиолог Денис Логунов.
По его словам, снижение антител в крови со временем не означает, что иммунитет к "ковиду" обязательно пропадает. Через пару месяцев после подъема уровня антител к инфекции происходит его естественное падение. Однако, когда впоследствии вирус попадает в организм, его опознают иммунные клетки памяти, которые снова начинают вырабатывать те самые антитела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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