"Я думал, что сломлен": Актер из "Гарри Поттера" признался в наркозависимости

5 Авг. 2020 2020-08-05T05:08:32+03:00

Потребность в запрещенных веществах затянулась на несколько лет

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Британский актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении длительного времени принимал наркотики.

- У меня, наверное, почти всегда была склонность к зависимостям. К 16 годам я уже пережил увлечение алкоголем, и тогда у меня начинался многолетний роман с наркотиками, - написал 57-летний Айзекс в письме юному себе в рамках постоянной рубрики издания The Big Issue.

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ИСТОЧНИК KP.RU