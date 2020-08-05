Академик объяснил, почему вакцинация детей от коронавируса отложена

5 Авг. 2020 2020-08-05T05:32:17+03:00

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Коронавирус постепенно отступает, а вакцина от covid-19 показывает свои положительные результаты на добровольцах-испытателях. Будут ли прививать от этой инфекции детей, рассказал kp.ru директор Национального медицинского исследовательского центра им. Гамалеи академик Александр Гинцбург.

По его словам, конкретно на данном этапе подрастающее поколение, естественно, пока вакцинировать в России не будут.

- Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям. Но по нашему законодательству на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, - пояснил академик.

Напомним, ранее сообщалось, что список симптомов коронавируса пополнился еще одним признаком - сыпью на слизистой рта в сочетании с высыпаниями на коже. При этом есть и группа неинфекционных заболеваний, основой которых является воспаление сосудистой стенки, - так называемые системные васкулиты, которые сопровождаются выраженным повышением температуры и нарушением функции внутренних органов, в том числе, и центральной нервной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU