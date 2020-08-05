2020-08-05T05:52:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог сравнил шансы заболеть коронавирусом на курорте и в родном регионе

Эксперт рассказал, где стоит соблюдать меры предосторожности
Ярослав КОРОБАТОВЮлия КЕКОВА
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Вирусолог сравнил шансы заболеть коронавирусом на курорте и в родном регионеВирусолог сравнил шансы заболеть коронавирусом на курорте и в родном регионеФото: Иван МАКЕЕВ
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Ожидается, что вторая волна коронавируса придет в Россию в сентябре-октябре этого года. Существует мнение, что основной причиной новой вспышки могут стать именно отпускники, которые привезут covid-19 из курортных регионов.

Как рассказал kp.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, разницы в том, где именно человек может заразиться вирусом, особой нет.

- Сейчас вирус есть везде. Условно говоря, нет большой разницы: отправитесь ли вы из Челябинска на курорты Краснодарского края или останетесь дома - и там и там у вас есть примерно одинаковые шансы столкнуться с вирусом. Но вторая волна Sars-Cov-2 осенью, вероятно, все же будет, - рассказал эксперт для kp.ru.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с тремя странами. Отправиться на отдых россияне могут в Турцию, Великобританию и Танзанию. Также РФ открыла границу с Абхазией.

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Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал сможет ли сезон отпусков стать причиной новой вспышки COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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