Вирусолог сравнил шансы заболеть коронавирусом на курорте и в родном регионе
Ожидается, что вторая волна коронавируса придет в Россию в сентябре-октябре этого года. Существует мнение, что основной причиной новой вспышки могут стать именно отпускники, которые привезут covid-19 из курортных регионов.
Как рассказал kp.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, разницы в том, где именно человек может заразиться вирусом, особой нет.
- Сейчас вирус есть везде. Условно говоря, нет большой разницы: отправитесь ли вы из Челябинска на курорты Краснодарского края или останетесь дома - и там и там у вас есть примерно одинаковые шансы столкнуться с вирусом. Но вторая волна Sars-Cov-2 осенью, вероятно, все же будет, - рассказал эксперт для kp.ru.
Ранее сообщалось, что Россия возобновила авиасообщение с тремя странами. Отправиться на отдых россияне могут в Турцию, Великобританию и Танзанию. Также РФ открыла границу с Абхазией.
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ИСТОЧНИК KP.RU