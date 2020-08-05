В Минфине предложили сократить расходы на Госдуму и Совфед

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:02:25+03:00

Таким образом, финансирование обеих палат может составить около семи миллиардов рублей в год

Изменить размер текста: A A

Министерство финансов России предложило в 2021-2023 годах сократить расходы по части содержания Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.

Траты га Госдуму в 2021 году предлагается уменьшить на 2,9 процента (378 миллиона рублей), в 2022 году - на 4,5 процента (577 миллиона), а в 2023 году - всего на 2 процента, однако даже они позволят сохранить 256 миллионов. Об этом сообщают РИА Новости.

Расходы на Совет Федерации ближайшие три года в ведомстве тоже предлагают по-убавить: в 2021 году - на 3 процента (217 миллионов), в 2022 году - на 4,6 процента (338 миллионов), в 2023 году - на 2,4 процента, что позволить сэкономит еще 178 миллионов рублей.

В целом даже с учетом сокращения этих расходов финансирование этих палат составит в районе семи миллиардов рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU