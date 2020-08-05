Последние новости на утро 5 августа 2020: число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 78

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:25:54+03:00

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Последние новости на утра 5 августа 2020 года: число жертв взрыва в ливанской столице увеличилось до 78 человек, пострадали более 4 тысяч человек. В городских больницах не хватает мест для раненых. Причиной страшного происшествия в Бейруте могло послужить проведение сварочных работ. Предполагается, что из-за них произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2 700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры. Мощность взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5. Взрыв в ливанской столице повредил и разрушил почти половину зданий города, а его взрывная волна выбила окна и двери строений. В частности, повредилось и здание российского посольства в Ливане, незначительно пострадала пострадала одна из сотрудниц диппредставительства.

17-летний американец Айвэн Кларк, которого обвиняют во взломе Твиттер-аккаунтов, не признал себя виновным. Такое заявление юноша передал суду через своего адвоката. Слушание планируется провести в скором времени по видеосвязи.

Эксперт оценил шансы заражения коронавирусом в домашнем регионе и на курорте. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, считает, что в данном случае вероятность инфицирования практически равна. По его словам, разницы в том, где именно человек может заразиться вирусом, особой нет из-за того, что вирус уже есть везде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794389" frameborder="0"></iframe> Видео взрыва в Бейруте с высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU