2020-08-05T07:32:35+03:00
Общество

Правительству предложили снизить плату за услуги ЖКХ для многодетных семей

Сейчас родители трёх детей право на компенсацию в размере 30%
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В настоящее время минимальная скидка для многодетных семей составляет 30 процентовВ настоящее время минимальная скидка для многодетных семей составляет 30 процентовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с просьбой увеличить для семей с тремя детьми и более скидку на оплату услуг ЖКХ.

Сейчас государство предоставляет семьям с тремя детьми 30% компенсации на оплату услуг ЖКХ. Это минимальная скидка, предоставляемая регионом. Половину стоимости оплаты услуг ЖКХ оплачивают только семьи с 10 детьми и более.

Волынец предлагает предоставить скидку 50% для семей с тремя детьми, а для семей с семью детьми и более - 70%.

- Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%, - сказано в текста обращения Волынец, сообщает RT.

Председатель Национального родительского комитета считает, что такая поддержка придётся вовремя особенно из-за трудностей после пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США объяснили разработку ядерных ракет угрозой со стороны России
Правительству предложили снизить плату за услуги ЖКХ для многодетных семей
Последние новости на утро 5 августа 2020: число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 78
В Минфине предложили сократить расходы на Госдуму и Совфед
Врач рассказал, скольких москвичей надо привить от коронавируса для "общественного здоровья"
Вирусолог сравнил шансы заболеть коронавирусом на курорте и в родном регионе
Академик объяснил, почему вакцинация детей от коронавируса отложена
"Я думал, что сломлен": Актер из "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
Суд в Москве проведет первое заседание по существу по делу Ефремова
Названы главные причины увольнения россиян с работы
Ученый рассказал, будет ли работать прививка при мутациях коронавируса
Подробности взрыва в порту Бейрута: спецслужбы Ливана 5 месяцев назад забили тревогу из-за селитры
Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых
Экс-депутат Рады призвала русскоговорящих "паковать манатки"
Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter
Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности
Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ