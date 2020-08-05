Правительству предложили снизить плату за услуги ЖКХ для многодетных семей

В настоящее время минимальная скидка для многодетных семей составляет 30 процентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с просьбой увеличить для семей с тремя детьми и более скидку на оплату услуг ЖКХ.

Сейчас государство предоставляет семьям с тремя детьми 30% компенсации на оплату услуг ЖКХ. Это минимальная скидка, предоставляемая регионом. Половину стоимости оплаты услуг ЖКХ оплачивают только семьи с 10 детьми и более.

Волынец предлагает предоставить скидку 50% для семей с тремя детьми, а для семей с семью детьми и более - 70%.

- Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%, - сказано в текста обращения Волынец, сообщает RT.

Председатель Национального родительского комитета считает, что такая поддержка придётся вовремя особенно из-за трудностей после пандемии коронавируса.