США объяснили разработку ядерных ракет угрозой со стороны России

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:05:39+03:00

Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, говорится в заявлении на сайте Пентагона Фото: REUTERS

В Пентагоне заявили, что это "заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие"

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Власти Пентагона заявили, что разработка ядерных крылатых ракет морского базирования необходима ради сдерживания России. В заявлении военного ведомства сказано, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования ещё в 2010 году, а Россия, напротив, продолжала программу модернизации таких вооружений.

По ядерной доктрине США 2018 года, необходимо восполнить пробел в сфере ядерного вооружения и усиливать сдерживание в отношении ядерных зарядов малой мощности.

- Ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников. <…> Наличие таких возможностей у Соединенных Штатов заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие, - заявили в Пентагоне.

Ранее сайт KP.ru сообщал о планах Пентагона сократить расходы на сдерживание России ради строительства стены с Мексикой. Позже глава Пентагона Марк Эспер призвал к укреплению НАТО и направлению средств объединения на сдерживание государств, которые "нарушают мировое спокойствие", в том числе России.

ИСТОЧНИК KP.RU