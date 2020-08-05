2020-08-05T09:05:39+03:00
В мире

США объяснили разработку ядерных ракет угрозой со стороны России

В Пентагоне заявили, что это "заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, говорится в заявлении на сайте ПентагонаРазработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, говорится в заявлении на сайте ПентагонаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Пентагона заявили, что разработка ядерных крылатых ракет морского базирования необходима ради сдерживания России. В заявлении военного ведомства сказано, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования ещё в 2010 году, а Россия, напротив, продолжала программу модернизации таких вооружений.

По ядерной доктрине США 2018 года, необходимо восполнить пробел в сфере ядерного вооружения и усиливать сдерживание в отношении ядерных зарядов малой мощности.

- Ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников. <…> Наличие таких возможностей у Соединенных Штатов заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие, - заявили в Пентагоне.

Ранее сайт KP.ru сообщал о планах Пентагона сократить расходы на сдерживание России ради строительства стены с Мексикой. Позже глава Пентагона Марк Эспер призвал к укреплению НАТО и направлению средств объединения на сдерживание государств, которые "нарушают мировое спокойствие", в том числе России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 100 человек
Сборы российских кинотеатров упали в 26 раз
В мире от коронавируса умерли 700 тысяч человек
США объяснили разработку ядерных ракет угрозой со стороны России
Правительству предложили снизить плату за услуги ЖКХ для многодетных семей
Последние новости на утро 5 августа 2020: число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 78
В Минфине предложили сократить расходы на Госдуму и Совфед
Врач рассказал, скольких москвичей надо привить от коронавируса для "общественного здоровья"
Вирусолог сравнил шансы заболеть коронавирусом на курорте и в родном регионе
Академик объяснил, почему вакцинация детей от коронавируса отложена
"Я думал, что сломлен": Актер из "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
Суд в Москве проведет первое заседание по существу по делу Ефремова
Названы главные причины увольнения россиян с работы
Ученый рассказал, будет ли работать прививка при мутациях коронавируса
Подробности взрыва в порту Бейрута: спецслужбы Ливана 5 месяцев назад забили тревогу из-за селитры
Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Нужно ли срочно вакцинироваться от гриппа, рассказал главный инфекционист Минздрава
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для раненых
Экс-депутат Рады призвала русскоговорящих "паковать манатки"
Американский подросток не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter
Версия взрыва в Бейруте: подрыв химикатов в порту спровоцировал загоревшийся контейнер с пиротехникой
Воронежская область стремится к максимально оперативному устранению очагов аварийности
Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ