2020-08-05T09:17:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В мире от коронавируса умерли 700 тысяч человек

Число заразившихся достигло 18 697 882
Ася КУЗНЕЦОВА
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Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысячЧисло жертв коронавируса в мире превысило 700 тысячФото: REUTERS
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Число жертв коронавируса и связанных с ним заболеваний в мире превысило 700 тысяч по состоянию на утро 5 августа, сообщается на портале Worldometer, специализирующийся на ведении статистики мировых событий.

Отмечается, что коронавирусом заразились 18 697 882 человек, выздоровели уже почти 12 миллионов, а скончались 704 231 человек.

Большинство погибших пришлось на США: 160 290 жертв. Также в Штатах зафиксировано 4,9 миллиона случаев заражения коронавирусом.

На втором месте Бразилия - там погибли более 96 тысяч человек, а заразились 2,8 миллиона. В индии скончались 39,8 тысячи человек, заражены 1,9 миллиона.

Напомним, в России по состоянию на 4 августа зарегистрировано 861 423 случаев заражения. Выздоровел уже 661 471 человек. При этом 14 351 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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