Сборы российских кинотеатров упали в 26 раз

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:44:57+03:00

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Эксперты подводят первые итоги работы кинотеатров после их открытия. Кинозалы возобновили работу с 1 августа и за уикенд сборы составили всего 30 млн рублей. Это в 26 раз меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Тогда показатель был на уровне 800 млн рублей.

Всего по стране было куплено 88 тысяч билетов, что является очень скромным показателем. Это дает специалистам повод полагать, что порядка 20% залов в регионах либо закроются, либо сменят владельца

Например, в Москве не возобновили работу 15% кинозалов. Уже известно, что не будет «Ролана» и «Горизонта». Большое внимание уделяется дезинфекции и мерам предосторожности: у посетителей измеряют температуру, проход в зал осуществляется бесконтактно, либо онлайн-билет активируется автоматически во время начала показа.

Низкие сборы эксперты связывают с неправильным репертуарным планированием.

Отечественная комедия «Хэппи-энд» Евгения Шелякина, на которую возлагали большие надежды, провалилась. Фильм стартовал только на третьем месте, собрав менее 3 млн рублей. На сеансах в среднем присутствовало пять человек.

Вторая строчка у семейного комедийного боевика «Мой шпион» с Дэйвом Батистой (5,6 млн, 9 зрителей), а первая у трийлера «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэдклиффом (6,2 млн рублей, 12 зрителей на сеанс). Причем оба лидера еще весной «утекли» в Сеть.

- Большинство предпочли отдать по восемь сеансов часто непремьерным фильмам, сделать расписание «под копирку» и размыть, таким образом, и количество зрителей на сеансе, и наработку. Не было жанрового разнообразия, — пояснил «Известиям» директор компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев. — если бы в новый выпуск «МУЛЬТ в кино», как планировалось, был включен первый эпизод перезапуска «Ну, погоди!», его результаты могли бы быть очень высокими. А без него не вошел даже в десятку по сборам.

Тем временем еще одна сфера, в которую пришла "оттепель" после пандемии - это международный туризм. Россия открыла границы с несколькими странами, в том числе с Турцией. наши туристы с опаской отправляются на популярные курорты, особенно тревожатся за ситуацию эксперты. Они убеждены, что пока стоит воздержаться от поездок. тем более накануне глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в том, что Анкара недооценила эпидемиологическую обстановку на турецких курортах в период празднования Курбан-байрам, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU