2020-08-05T08:46:16+03:00
Происшествия

Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 100 человек

Пострадали 4 тысячи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 100Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 100Фото: REUTERS
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Число жертв взрыва в ливанском Бейруте достигло ста, сообщил Генеральный секретарь Ливанского Красного Креста Джордж Кеттана в Twitter.

Пострадали более 4 тысяч человек. Многие до сих пор назходятся под завалами.

Напомним, взрыв произошёл вчера, 4 августа. Больницы города переполнены, ряд стран предложили свою помощь Ливану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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