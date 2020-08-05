Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 100 человек

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:46:16+03:00

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Число жертв взрыва в ливанском Бейруте достигло ста, сообщил Генеральный секретарь Ливанского Красного Креста Джордж Кеттана в Twitter.

Пострадали более 4 тысяч человек. Многие до сих пор назходятся под завалами.

Напомним, взрыв произошёл вчера, 4 августа. Больницы города переполнены, ряд стран предложили свою помощь Ливану.

ИСТОЧНИК KP.RU