Каждый третий родитель игнорирует детские кресла

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:29:29+03:00

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Каждый третий родитель (29%) в России перевозит ребенка в машине без использования детского кресла. А 44% не пользуются детскими удерживающими устройствами в такси. 50% опрошенных признались, что перевозили даже новорожденных из роддома без специальных люлек. Таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ.

По закону перевозить детей до семи лет можно только в автокресле или автолюльке. Но, как выяснилось, взрослые до сих пор далеко не всегда ими пользуются. Не пугает штраф в 3000 рублей и данные статистики: с 2017 по 2019 год число пострадавших в ДТП детей увеличилось на 800 человек (+6%).

- Выявлять такие нарушения все сложнее, так как на дорогах все больше камер и все меньше сотрудников ГИБДД. Поэтому перспективы нас ожидают очень плачевные, - комментирует «Известиям» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Сейчас МВД совместно с Минюстом прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений, согласно которым при ДТП наличие ребенка в салоне станет отягчающим обстоятельством

ИСТОЧНИК KP.RU