Иностранцам разрешили без визы приезжать в Россию для краткосрочных командировок
Граждане иностранных государств могут въезжать в Россию без визы, если цель их поездки - краткосрочная командировка. Распоряжение о безвизовом въезде подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
- Распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, - сказано в распоряжении.
Отмечается также, что в распоряжении говорится о тех, у кого есть дипломатический или служебный паспорт тех стран, с которыми Россия заключила соглашении о безвизовых поездках.
ИСТОЧНИК KP.RU