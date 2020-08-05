Роман Жуков отказался звать на свадьбу с новой возлюбленной своих семерых детей

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:50:07+03:00

Рома Жуков с супругой Еленой прожили в браке 13 лет и стали родителями семерых детей. Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Исполнитель Роман Жуков скоро сыграет свадьбу со своей возлюбленной Ольгой Ларионовой. Торжество намечено на конце августа и сейчас идет подготовка в данному событию: утверждается меню, декорации, список гостей. Кстати, в последнем не указаны дети Жукова от предыдущего брака. Он решил не приглашать семерых наследников на торжественную церемонию.

- Мы вообще не хотели о свадьбе говорить, - говорит Роман сайту mk.ru. - Все готовилось тайно, но кто-то слил информацию в Интернет. 21 августа поженимся с Ольгой.

Предложение невесте Роман сделал в Париже, на Эйфелевой башне в День Святого Валентина. Ольга ответила положительно и теперь готовится к замужеству. Планируется, что сначала гостей ждут в зале для торжеств, а затем праздник переместится в один из столичных яхт-клубов.

На вопрос, будут ли на свадьбе дети, жених ответил: «Нет, такого не планирую».

С предыдущей супругой Еленой артист развелся несколько лет назад. После этого мужчина и женщина начали выяснять отношения публично: походы на ток-шоу, обвинения друг друга в клевете.

В какой-то момент Елена заявила, что экс-супруг изнасиловал ее во время семейной жизни и она потеряла ребенка. Роман назвал это «бредом» и попыткой жены привлечь к себе внимание.

Раздел имущества пары тоже проходил со скандалами. Женщина была вынуждена инициировать арест активов мужа. Суд оценил имущество певца в 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU