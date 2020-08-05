Огромная рыба утянула рыбака на дно

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:26:20+03:00

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Большая рыба стала причиной смерти украинского рыбака. Тело мужчины нашли на дне реки недалеко от села Горбок Иршавского района. О трагедии сообщили Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

Трагедия произошла днем третьего августа, сообщает ведомство. Мужчина не смог справиться с большой рыбой, которая попала ему на крючок. От перевеса рыбак потерял равновесие и упал в воду. Возможно, в момент падения он зацепился за удочку и потерял сознание. По другой версии рыба утянула его на дно реки. Что мог поймать на крючок рыбак, пока не уточняется.

Тело мужчины обнаружили спасатели спустя несколько часов после случившегося. Личность мужчины не разглашается. Следователи проводят расследование и ищут родственников покойного рыбака.

ИСТОЧНИК KP.RU