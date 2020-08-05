В Турции опубликовали видео драки с участием украинской топ-модели

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:48:26+03:00

Дарья Кирилюк заявила, что на неё напали охранники, но избить её мог молодой человек

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Турецкое издание Snob Magazin опубликовало видео драки украинской топ-модели Дарьи Кирилюк на курорте Чешме на Эгейском море. Ранее модель заявила в своём Instagram, что вместе с тремя другими девушками подверглась нападению охранников на пляже Момо.

При этом в администрации пляжа ответили, что драка была вне территории зоны отдыха, и в ней не участвовали сотрудники пляжа.

На видео с камер наблюдения запечатлена драка нескольких человек. Издание отмечает, что ударить модель мог её молодой человек.

В комментариях под публикацией сама Кирилюк пишет, что молодой человек никогда её не бил, а также утверждает, что у неё случился посттравматический стресс после того, как её избили сотрудники пляжа.

Ранее сайт KP.ru сообщал об украинской ведущей Анастасии Луговой, которая ехала в поезде с шестилетним сыном, когда к ним в купе проник мужчина, избил Лугову и пытался её изнасиловать. Ведущая смогла обманом выбраться из купе и сбежала с сыном в другой вагон, где ей помогли скрыться. В Киеве преступника задержали.

Видео драки с участием украинской топ-модели.

ИСТОЧНИК KP.RU