Россиянка, живущая в Бейруте, рассказала подробности взрыва

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:46:09+03:00

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Россиянка Екатерина своими глазами видела все, что произошло в Бейруте 4 августа. Вечером в ливанской столице раздался сильный взрыв – сдетонировала хранящаяся в порту селитра.

Ударная волна затронула не только близлежащую местность, но и здания, находившиеся в относительной отдаленности от места ЧП. Уже известно о сотне погибших. Более четырех тысяч ранены. Среди пострадавших женщина-дипломат посольства Российской Федерации в Ливане.

- В момент взрыва я была в районе российского посольства. Это примерно в пяти километрах от эпицентра взрыва, - рассказала телеканалу «360» Екатерина.

По словам нашей туристки, все «начало трястись и ходить ходуном. Было ощущение, что началось землетрясение».

Люди стали бежать к выходу из помещения и в этом момент всех накрыла взрывная волна. Из зданий полетели стекла.

- Была москитная сетка на балконной двери, она задержала осколки. Поэтому, слава богу, у нас в семье никто не поранился,- рассказала Екатерина.

В целом город очень сильно разрушен. В районе порта — «просто крошка», стоящие рядом кварталы в большинстве православные. Там живут ливанцы, но православной конфессии. Люди пока не отошли от шока.

- Сначала думали, что теракт. Местные больницы переполнены, машины скорой ездят по городу. Пожар тушили всю ночь, привлекали авиацию. Народ до конца не осознал, что произошло, - заключила россиянка.

В Госдуме предложили отправить российских спасателей для помощи пострадавшим.

- Ливан — очень близкая нам страна. Естественно, им сейчас самим будет тяжело справиться. Надо сейчас незамедлительно отправить самолет с нашими спасателями, - цитирует слова депутата Виталия Милонова ФАН.

Момент взрыва в порту Бейрута сняли из машины.Взрывной волной у машины выбило все стекла

ИСТОЧНИК KP.RU