В России за сутки зафиксировали 5 204 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки специалисты выявили 5 204 новых случаев заражения коронавирусом. Бессимптомно заболевание протекало у 25,8% пациентов. Общее число заразившихся достигло 866 627. Также в данных оперштаба отмечается, что новые заражённые выявлены в 83 регионах России из 85.
За последние сутки после лечения от COVID-19 выздоровели 7 555 пациентов, а всего за время пандемии в стране врачи смогли вылечить 669 026 человек.
Также за последние 24 часа в России скончались 139 человек с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. Всего жертвами заболевания в стране стали 14 490 человек.
Наибольшее число заражённых выявлено в Москве, Свердловской области и Ханты-Мансийском административном округе. В трёх регионах тест на коронавирус показал положительный результат у 687, 181 и 169 человек соответственно. Четвёртое место заняла Московская область со 162 заболевшими.
ИСТОЧНИК KP.RU