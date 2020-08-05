В России за сутки зафиксировали 5 204 новых случаев заражения коронавирусом

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:41:43+03:00

Всего на сегодняшний день в России выявлено 866 627 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В России за минувшие сутки специалисты выявили 5 204 новых случаев заражения коронавирусом. Бессимптомно заболевание протекало у 25,8% пациентов. Общее число заразившихся достигло 866 627. Также в данных оперштаба отмечается, что новые заражённые выявлены в 83 регионах России из 85.

За последние сутки после лечения от COVID-19 выздоровели 7 555 пациентов, а всего за время пандемии в стране врачи смогли вылечить 669 026 человек.

Также за последние 24 часа в России скончались 139 человек с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. Всего жертвами заболевания в стране стали 14 490 человек.

Наибольшее число заражённых выявлено в Москве, Свердловской области и Ханты-Мансийском административном округе. В трёх регионах тест на коронавирус показал положительный результат у 687, 181 и 169 человек соответственно. Четвёртое место заняла Московская область со 162 заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU