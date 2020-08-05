2020-08-05T11:07:40+03:00
Общество

Профессор рассказал, кто первый попадает под сокращения

Проректор Финансового университета назвал самые уязвимые группы работников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт назвал категории россиян, которые первые попадут под сокращенияЭксперт назвал категории россиян, которые первые попадут под сокращенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На фоне пандемии коронавируса безработица выросла, но не вышла из-под контроля. Принимаемые меры поддержки бизнеса помогают как работодателям, таки и сотрудникам. При этом часть работников все же попадает под сокращения. Кто первым оказывается на очереди, рассказал профессор, доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Я бы обратил внимание на работников до 25 лет, которые еще не имеют опыта в своих профессиях. Они первыми попадают под сокращения. В этой возрастной категории безработица будет расти и за счет "новичков" на рынке труда: бывших школьников и студентов. К осени они активно начнут искать работу. Увы, это будет архисложно. Как и людям предпенсионного возраста», - цитирует эксперта «Российская газета».

Сафонов также отметил, что в перспективе правильно было бы уделить внимание более тщательному и продуманному переобучению сотрудников на более востребованные профессии, а также решить вопрос с мобильностью граждан, чтобы радио работы они могли быстро и легко переезжать из региона в регион ради заработка.

Напомним, ранее в Минтруде заявили, что планирую сократить безработицу в России к концу 2021 года в четыре раза, и таким образом вернуть ситуацию в докризисный уровень, передают «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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