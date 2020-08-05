Названы регионы, где чаще отдают детей в дом ребенка
В России стали чаще сдавать детей в дома ребенка. Если в 2018 году в специализированные учреждения было направлено 11 тысяч малышей, то в 2019 – 11,3 тысячи детей. Такие данные озвучил Минздрав.
Регионы, где чаще отдают детей в детские дома:
Мурманская область – 795,
Кемеровская область – 645,
Красноярский край – 541,
Иркутская область – 445,
Челябинская область – 374.
Регионы, где реже отдают детей:
Ямало-Ненецкий автономный округ – 10,
Калмыкия - 11,
Карачаево-Черкесия - 14,
Дагестан – 16,
Липецкая область – 24.
Стоит отметить, что за последний год число домов ребенка сократилось с 145 до 139, пишет NEWS.ru.
Тем временем Совет федерации принимает жалобы от сотрудников домов ребенка, где воспитывают детей-сирот до трех лет. Во время пандемии работники не получили никаких стимулирующих выплат, хотя их смена, как и в соцучреждениях, длится 14 дней, а персонал всё это время находится в четырех стенах, пишет газета "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU