2020-08-05T11:38:50+03:00
Спорт

Трансфер Остона Урунова из ФК Уфа в Спартак анонсировали в TikTok

На кадрах футболист садится в кресло на стадионе "красно-белых", трансфер Остона Урунова из Уфы в Спартак стал вторым для "красно-белых" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Остон Урунов. Фото: пресс-служба ФК "Уфа".Остон Урунов. Фото: пресс-служба ФК "Уфа".
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19-летний полузащитник футбольного клуба "Уфа" Остон Урунов стал вторым новичком московского "Спартака" летом 2020 года. Игрок выступал с зимы в клубе из Башкирии, но уже привлек внимание селекционеров столичного клуба.

Переход Урунова анонсировали довольно стильно - в клубном TikTok "Спартака" появилась короткая видеозапись. Футболист появляется в кадре на стадионе "красно-белых" и садится в кресло в обычной майке, после чего она становится спартаковской. А подпись к ролику сделана на узбекском языке, она переводится как "Сделаем красиво".

Официально же о переходе Урунова и сроке контракта с командой пока еще не сказали.

Урунов начал свою карьеру в 2017 году в клубе "Навбахор". А летом 2019 года перешел в ташкентский "Локомотив". По итогам прошлого сезона Урунов вошел в число кандидатов на звание лучшего молодого игрока Премьер-Лиги, но приз взял Хвича Кварацхелия из казанского "Рубина". Отметим, что ранее в "Спартак" из "Уфы" перешел на должность гендиректора большой босс - Шамиль Газизов. И слухи про Урунова были одними из первых, которые появились при Газизове.

Ранее же первым трансфером "Спартака" при Газизове стал форвард Александр Кокорин. Он перешел в московский клуб на правах свободного агента. До того играя за питерский "Зенит" по контракту, а последние полгода проведя в составе ФК "Сочи".

Спартак анонсировал в ТикТок футболиста из Узбекистана Остона Урунова.Московский Спартак показал, кто будет вторым новичком летом 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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