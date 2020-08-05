"Ефремов вышел на проезжую часть": В суде рассказали, что случилось сразу после смертельного ДТП

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:34:51+03:00

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В Пресненском суде Москвы сегодня, 5 августа, проходит первое слушание по существу дела о смертельной аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

В ходе слушания начался допрос свидетелей стороны обвинения. Первым дал показания присутствующий на месте аварии инспектор ДПС Александр Козлов.

Он ответил, что обвиняемые и потерпевшие не знакомы ему.

- Конечно, нет. Мы приехали на место аварии, я вызвал МЧС и выставил ограждение конусами. Это было около 10 вечера, - рассказал полицейский, - Мы увидели, как господин Ефремов вышел на проезжую часть, а господин Захаров был зажат в автомобиле.

Свидетели также заявили, что за рулём автомобиля был Ефремов.

- От него пахло алкоголем, я предложил пройти освидетельствование. На месте факт опьянения не был установлен, Ефремову пришлось ехать с нами в участок с двумя понятыми и сдавать анализ мочи. Анализ показал сильное опьянение. - добавил свидетель.

Напомним, 8 июня в центре Москвы на улице Смоленская площадь пьяный Ефремов за рулём чёрного Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, за рулём которого был 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. Спустя несколько часов после аварии он скончался от полученных травм в НИИ имени Склифосовского.

Актёр обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Экспертизы также показали следы наркотиков в крови Ефремова и доказали исправность автомобиля актёра в момент аварии. По решению суда Ефремов заключен под домашний арест сроком до 22 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU